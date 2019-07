“Genieten in Aalsmeer van vliegtuigvrije avond”

Aalsmeer – De brandstofstoring bij Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, gaf gisteren, woensdag 24 juli, overwacht rust in Aalsmeer, zelfs voor mensen die nabij de start- en landingsbanen wonen. Vanaf één uur in de middag werd het steeds rustiger in het luchtruim en kwamen de geruchten op gang. “Wat gaan er weinig vliegtuigen de lucht in en ook zo weinig landingen, iets mis bij Schiphol?” Ja, er kon niet meer getankt worden en dus moesten vele vliegtuigen aan de grond blijven.

Natuurlijk was er medeleven met alle wachtende passagiers, je zou maar net lekker op vakantie gaan. Het is nog wel zo tropisch warm. Maaar van even geen vliegtuigen en het heerlijke zomers weer hebben wel heel veel inwoners geprofiteerd. Heerlijk buiten eten en gezellig kletsen zonder geluidsoverlast. “Vervelend voor al die mensen die vertraging hebben, maar op zo’n mooie zomeravond is het hier in Aalsmeer wel heerlijk genieten met een vliegtuigvrije avond”, aldus een bericht op twitter. En: “Kwam terug van twee dagen Veluwe en wist van niks. Wat een aangename verrassing.”

Ook oud-burgemeester Jeroen Nobel twitterde een bericht: “De storing op Schiphol levert in Aalsmeer en omgeving een voor velen wat onwerkelijk beeld op: zo stil is het in lange tijd niet geweest.” Rond half tien in de avond was de storing verholpen en kwam Schiphol weer in beweging en dat was te merken. Er werd gelijk volop over Aalsmeer gevlogen. Of zoals werd gezegd bij het zien van de eerste vliegtuigen in de lucht: “Er is weer herrie!”