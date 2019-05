Franse chansons bij Bob & Gon op Moederdag

Aalsmeer – Bob & Gon van KCA trakteren op een reis in chansons door het Frankrijk van Edisonwinnaar Philippe Elan op Moederdag, zondag 12 mei. De middag gaat over de liefde uiteraard, maar zonder daarbij de literatuur, de maatschappij, de film, de kunst te vergeten.

Klassiekers uit de chansongeschiedenis illustreren deze muzikale reis van Philippe. Denk aan Charles Aznavour, Julien Clerc, Edith Piaf, Jacques Brel, Jean Ferrat en vele anderen maar ook nieuwe chansons, speciaal voor deze voorstelling geschreven. Met daarnaast chansons van eigen hand die de afgelopen jaren zijn opgenomen op de verschillende albums. Philippe Elan wordt deze middag begeleid door gitarist Reijer Zwart.

Tussen de liedjes door zal Philippe aan het publiek zijn gevoelens, herinneringen en anecdotes toevertrouwen, die vastzitten aan al deze liedjes.

Een keer per maand, op een zondagmiddag, tovert KCA de sfeervolle bovenzaal van de geheel gerestaureerde Oude Veiling om tot ‘theater’ waar een mix van klassieke muziek en kleinkunst wordt gepresenteerd. Bob & Gon heten als gastheer en gastvrouw elke bezoeker persoonlijk welkom en vertellen tussendoor over de artiest, zijn of haar passie en natuurlijk de muziek. Het duo staat garant voor een genotvolle zondagmiddag bij KCA Muziek.

Het concert vindt zondag 12 mei plaats in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 en begint om 15.30 uur. Zaal open vanaf 14.45 uur. De toegang bedraagt 21,50 euro. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol in de Ophelialaan 116. Wacht niet te lang, vol is vol!