Foto’s/films gezocht van vechtpartij op Surfeiland

Aalsmeer – Op maandag 1 juli om kwart over vier in de middag heeft een vechtpartij plaatsgevonden op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg. Twee groepen jongens zijn met elkaar op de vuist gegaan. Hierbij heeft een 13-jarige jongen uit Kudelstaart klappen gehad, is gevallen en vervolgens nog tegen zijn hoofd geschopt.

Naar aanleiding van foto’s en filmpjes, die van de vechtpartij zijn gemaakt, heeft de politie één verdachte kunnen aanhouden. Deze eveneens 13-jarige jongen uit Aalsmeer is rond zes uur meegenomen uit zijn ouderlijk huis voor verhoor op het politiebureau.

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. De politie hoopt meer getuigen te kunnen horen. Ook (meer) foto’s en filmpjes, die gemaakt zijn van de vechtpartij, hopen agenten te mogen zien. Ben jij hiervan in het bezit, weet je meer, was je getuige? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.