Filmavond ‘Orange the World’ in GERRIT Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 26 november vanaf 19.30 uur is er een speciale filmavond in Filmtheater GERRIT in Uithoorn. De avond draait om het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes en maakt deel uit van ‘Orange the World’. Deze wereldwijde campagne vraagt aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes (meer informatie op www.orangetheworld.nl). Ook zal de film ‘Take my eyes’ vertoont worden. Een aangrijpende film over huiselijk geweld en de emoties die hierbij komen kijken. Ook is er een nagesprek met een pleger en een slachtoffer van huiselijk geweld.

Dit is een unieke kans om meer te begrijpen over beide kanten van het verhaal en samen na te denken over dit belangrijke onderwerp. Locatie: Alfons Arienslaan 1 in Uithoorn. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/oranje. Let op: er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar.