Fietsen gezocht: maat 24,26 en 28 inch

De Ronde Venen – In juni zijn 40 deelnemers aan de fietslessen voor volwassenen gestart. 4 lessen verder en de meeste deelnemers hebben het fietsen al aardig onder de knie. Tijdens de fietslessen maken ze gebruik van oefenfietsen. Nu is de organisatie op zoek naar een eigen fiets voor de deelnemers. Ze zoeken met name kinder/damesfietsen in de maat 24, 26 en 28 inch. Voor de deelnemers is het belangrijk dat ze nog goed met hun benen aan de grond kunnen. Fietsen in deze maat zijn van harte welkom bij ‘De Fietsenwerkplaats’. Hier wordt de fiets nagekeken en worden er eventueel kleine reparaties uitgevoerd. Deelnemers kunnen de fiets voor een kleine prijs kopen. Met dat geld worden de materialen vergoedt.

Als je een fiets hebt staan en je wilt hem doneren, dan kun je hem brengen naar ‘De Fietsenwerkplaats’, Karekiet 49 in Mijdrecht, doordeweeks tussen 11 en 16 uur. Er is ook een mogelijkheid dat we de fiets bij je komen ophalen. Stuur dan een e-mail naar info@stdb.nl.