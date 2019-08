Feestweek nadert én Praambode in de maak!

Aalsmeer – Feestmaand september staat voor de deur en dit betekent in Aalsmeer diverse grote evenementen. Gestart wordt op zaterdag 7 september met overdag een grootse braderie in de straten in het Centrum en ‘s avonds de verlichte botenshow met aansluitend het spectaculaire vuurwerk.

Op zondag 8 september vangt de feestweek aan met een dienst van de gezamenlijke kerken. De animo voor de feestweek is overigens bijzonder groot. De avondvoorstelling voor het nostalgisch filmfestival op dinsdag 10 september is uitverkocht (nog wel enkele kaarten voor de middag), evenals ‘nee’ verkocht moet worden voor de donderdagavond (12) met onder andere Gerard Joling en Jan Smit en vrijdagavond (13) met André Hazes en Mental Theo. Meefeesten met 2 Brothers on the 4th Floor en de Snollebollekes op zaterdag 14 september behoort nog wel tot de mogelijkheid. Ook voor het optreden van de band Di-Rect met in het voorprogramma de Remband & friends op woensdag 11 september zijn nog kaarten te koop. Toegangskaarten voor deze avond kosten 11 euro in de voorverkoop, voor zaterdagavond is de entree 20,50 euro. Kijk voor meer informatie en reserveren van kaarten op www.feestweek.nl.

Natuurlijk weer een Praambode

Op zaterdag 14 september wordt het ook druk in Aalsmeer, dan staat de 34ste Pramenrace op het programma en hier doen liefst 160 pramen en bokken aan mee. Eveneens volgeboekt! Thema is dit jaar winterwonderland en als vanouds maakt de Nieuwe Meerbode met medewerking van het SPIE-bestuur een prachtige en informatieve Praambode. Deze special wordt op donderdag 5 en vrijdag 6 september opgemaakt. Verhalen (liefst met foto’s) hiervoor aanleveren kan tot genoemde vrijdag. Eerder mag natuurlijk ook, later niet, want op maandag 9 september gaat de drukker aan de slag en verschijnt (hopelijk) weer een mooie en gezellige Praambode, vol informatie, tips, opdrachten, etc.

Kerststukje en kerstgroet

Overigens worden door het SPIE-bestuur nu reeds op facebook allerlei opdrachten bekend gemaakt. Handig om alvast voor te bereiden. Zo is de route al vrij gegeven, kunnen de teams creatief aan de slag met het maken van een mooi kerststukje (het kan een etentje met het bestuur opleveren) en wordt gevraagd een kersgroet te schrijven voor een bewoner in de zorgcentra in Aalsmeer. SPIE draagt er zorg voor dat in december de ouderen dit bericht bezorgd krijgen. En verder: Hou maandagavond 9 september vrij voor de sportavond in de feesttent, komt vrijdagavond 13 september naar het palaver bij FC Aalsmeer voor alle laatste weetjes, zorg dat je zaterdagochtend 14 september het ontbijt niet mist in The Beach en de deelnemers uitzwaaien kan vanaf 12.30 uur deze zaterdag op de Pontweg. Kijk voor meer informatie op www.pramenrace.nl.

Verhalen en foto’s aanleveren voor de Praambode van de Meerbode kan via redactieaalsmeer@meerbode.nl.