Feestelijke opening ‘Drink Water Week’ op Samen Een

Aalsmeer – Maandagochtend 13 september was Druppie Water aanwezig op OBS Samen Eén om de ‘Drink Water Week’ te openen. Alle leerlingen werden welkom geheten door Druppie. Veel leerlingen zijn al bekend met Druppie, zo bleek. Dat is een goed teken. Samen Eén moedigt het drinken van water namelijk al langere tijd aan. Tijdens het zogeheten 10-uurtje drinken alle leerlingen water en wordt er groenten en/of fruit gegeten. Los van het feit dat teveel suiker niet goed voor je is en je er ook niet veel van nodig hebt, zorgt teveel suiker in dranken of snacks voor een suikerdip, wat ten koste gaat van de concentratie.

Micha Hoogewoud van Team Sportservice Haarlemmermeer/JOGG was maandag aanwezig met dé waterfiets. Nee, geen fiets waarmee je in het water kunt fietsen, maar een fiets met allemaal verschillende soorten water. Water met komkommer, aardbeien, munt en/of sinaasappel. Allemaal ideeën om water een lekker smaakje te geven, zonder suiker toe te voegen. Alle leerlingen van de school mochten één of meerdere soorten water proeven. Het was een groot succes. Het team van OBS Samen Eén hoopt dat dit voor leerlingen én ouders een goede stimulans is om meer water te drinken.

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in Aalsmeer. Inzet is om een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders/verzorgers te bevorderen. Gezamenlijk maken zij de gezonde keus normaal in Aalsmeer.