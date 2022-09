Expositie, gedichten, klassiek en jazz met KCA

Aalsmeer – Komend weekend biedt KCA een gevarieerd scala aan activiteiten. Van vrijdag tot en met zondag zijn bezoekers welkom in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat voor de nieuwe expositie ‘Ben naar ‘t Bos’, vrijdagavond kan genoten worden van een klassiek concert door Merel Vercammen en Dina Ivanova in het Flower Art Museum, zaterdag en zondag kan een wandeling gemaakt worden in de gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg (beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur) en zondagmiddag kan het weekend feestelijk afgerond worden met een jazz-concert in de haven van Nieuwe Meer.

Expositie ‘Ben naar ‘t bos’

Tot en met 9 oktober is in het Oude Raadhuis de expositie ‘Ben naar ‘t bos’ te zien. Marion Alberts, Mireille Schermer en Gemma Distelbrink van nomadisch kunstcollectief IMIX gaan steeds opnieuw de verbinding aan met de natuur. Dat komt in hun kunst tot uitdrukking in bijzondere beelden, installaties en schilderijen. In Het Oude Raadhuis, het Kunsthuis van KCA, hebben zij een kunstzinnige boservaring gecreëerd die kunst en natuur in harmonie samenbrengt tot een beleving die alle zintuigen prikkelt. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang: Uw/jouw gift.

Klassiek concert

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum organiseren dit najaar samen een aantal concerten met klassieke muziek van topniveau. Het eerste concert vindt aanstaande vrijdag 9 september plaats en is meteen een fantastisch affiche. Topmusici Merel Vercammen (viool) en Dina Ivanova (piano), spelen dan The Boulanger Legacy, een aantal composities uit de nalatenschap van de Franse componisten Lili en Nadia Boulanger. Verder ook werken van Grazyna Bacewicz, Leonard Bernstein en Astor Piazzolla. Na de pauze spelen zij ook nog een schitterende Debussy sonate. Het concert in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de Watertoren) begint vrijdag om 20.30 uur. De entree bedraagt 20 euro, met vriendenkaart KCA of FAM 17 euro en voor jongeren tot en met 25 jaar 10 euro. Kaartverkoop: via de KCA Ticketshop op de website van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Jazz op de haven

De eerste jazz-zondag op de haven na de vakantie vindt aanstaande zondag 11 september plaats. De FortNight Swing Bigband uit De Ronde Venen komt na 3 jaar terug naar de Nieuwe Meer voor een swingend optreden. De achttien bandleden zijn gevorderde amateurs die met veel passie en enthousiasme spelen. De bigband staat onder leiding van trombonist Frans Cornelissen en heeft vocale ondersteuning van een geweldige zangeres: Wendy Sneiders. Het repertoire varieert van swing, blues en jazz tot latin en pop. Een veelzijdig orkest met een fijne zangeres. Heerlijk luisteren of lekker dansen: de Fortnight Swing Bigband maakt er een feest van voor het hele publiek. De jazzmiddag in Brasserie De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2 (met pontje naar de overkant) begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur. Entree: uw/jouw gift.