Expositie Cecilia Kwa in De Oude Veiling

Aalsmeer – Regelmatig zijn er in de foyer van De Oude Veiling tekeningen en schilderijen te zien van kunstenaars van Ons Tweede Thuis. Dit keer een solo tentoonstelling van Cecilia Kwa. Cecilia is twee en zestig jaar en komt vier dagen per week naar Atelier Middelpolder, een creatieve dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ilse Hottentot is daar begeleidster en wil voor de komende twee maanden graag het werk van Cecilia laten zien. “Een heel bijzondere vrouw, haar veelzijdigheid is uniek. Zij tekent of schildert niet alleen, maar maakt ook voorwerpen van aardewerk. Zij werkt ook graag met wol, dat zij met haar tengere vingers vervilt, en vervolgens zo bewerkt dat het tasjes worden, een sjaal, een paar handschoenen of een ketting. Haar ingetogen kleurgebruik is nooit zonder glitter of een ingewikkelde glans.”

Buitenaardse wezens

Cecilia gelooft in Aliens en in haar alledaagse wereld nemen zij een belangrijke plaats in. Bij alles wat zij doet zijn Aliens betrokken. De buitenaardse wezens zijn ook terug te vinden in haar werk. Die mysterie, voor haar heel gewoon, maakt haar werk bijzonder. Het zijn voorstellingen waar je even de tijd voor moet nemen om de diepere laag te kunnen zien en volgen.

Gedurende de openingstijden van De Oude Veiling is op de tweede verdieping (per lift te bereiken), waar ook Cultuurpunt en Ons Tweede Thuis zijn gevestigd, de tentoonstelling te bekijken. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Middelpolder werk – en dagcentrum of bel 020-5456206.

Janna van Zon