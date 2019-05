‘Beter met Planten’ op Historische Tuin

Aalsmeer – Vijftien Botanische Tuinen in Nederland, waaronder de Historische Tuin Aalsmeer, hebben dit jaar het gezamenlijke thema ‘Beter met Planten’. Hoewel men op het eerste gezicht met dit thema niet direct aan de tuinbouw in Aalsmeer zou denken, zijn er juist diverse raakvlakken, die met gezondheid te maken hebben.

De start van de Aalsmeerse tuinbouw was de teelt van fruitbomen en kruiden, juist rond 1650 zeer gewenst, om de bevolking extra vitamines te geven, naast het toen vrij eenzijdige voedingspatroon met granen. Ook de aardbeienteelt gaf extra vitamines voor de consument, maar minder bekend is het gebruik van de blaadjes van de toen geteelde bosaardbei in kruidenthee. Als je de boeken mag geloven, heb je een dan een uitstekend middel tegen jicht en onder andere hartkloppingen.

Dit verklaart wel, waarom de teelt van bosaardbei nog lang voortduurde in Aalsmeer nadat er grootvruchtige soorten op de markt gekomen waren. Ook de hennepteelt wordt niet vergeten, tegenwoordig zijn producten op basis van de olie uit de zaden zeer populair in de gezondheidswinkels, maar in 1500 teelde men hennep in Aalsmeer al hennep voor touw en kledingproductie.

Tentoonstelling

Op de Tuin zijn in de tentoonstellingskas en op het land diverse ‘gewone planten’ uitgelicht, waar informatie over de geneeskrachtige werking vermeld staat. Deze tentoonstelling start 25 mei en loopt tot eind oktober. In de loop van het jaar organiseert de Historische Tuin nog meer activiteiten met betrekking tot dit onderwerp.

Rondleiding

Zaterdag 25 mei gaat de samensteller van deze tentoonstelling, Cees van Dam, een speciale rondleiding doen om 13.30 uur. Deze rondleiding kost €2.50 extra, inclusief een boekje over kruidendranken en een kopje bosaardbeienthee. De Historische Tuin is bereikbaar via het Praamplein in het Centrum.