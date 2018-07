Eredivisie Zeilen (2): Jachtclub Scheveningen pakt de leiding

Aalsmeer – Zaterdag 7 juli, dag twee van de Eredivisie Zeilen, ging verlaat van start door wederom een gebrek aan wind, maar gedurende de middag zette de wind toch goed door. Het wedstrijdcomité wist er op zaterdag maar liefst 12 races uit te halen waarmee het totaal aantal gevaren races nu op 21 staat.

Jachtclub Scheveningen nam brutaal de leiding over van watersportvereniging Almere Centraal en leidt nu met 15 punten. Almere Centraal, de nummer 3 Maas en Roer (Roermond) en de nummer 4 het dames van de International Yacht Club Amsterdam staan gedeeld tweede met 16 punten.

Het bleef zaterdag tot en met de laatste race spannend op de Westeinderplassen. Lange tijd leek Almere Centraal hun leiding stevig in handen te houden, maar in de laatste race moesten zij het gehele veld voor laten gaan en zakten zij uiteindelijk naar de 2e plaats in het tussenklassement. Jachtclub Scheveningen wist met een paar overwinningen en een tweede plaats de regerend landskampioen te passeren.

Tom Kerkhof van Jachtclub Scheveningen licht hun positie enthousiast toe: “We zijn blij om op de eerste plaats te staan. We hadden een goede start vandaag met twee keer een 1e plek. Vervolgens werden we ineens laatste, wat laat zien dat je nooit moet denken dat je er al bent. Gelukkig konden we vandaag met een 2e plek afsluiten en zo de leiding in het klassement pakken. We kijken uit naar morgen!”

Felle strijd om podiumplaatsen

Het komt zelden voor dat het na de tweede wedstrijddag zo spannend is in de top van het klassement. Meerdere teams delen de tweede plaats met een gelijk aantal punten en zullen zondag alles uit de kast moeten halen om een podiumplek veilig te gaan stellen. Voor VW De Twee Provinciën (Groningen) waren de druiven uitermate zuur. Met drie 1e plaatsen leken zij de dag winnaars te gaan worden, maar in de 4e race werden dure punten verspeeld. Als er bij voldoende wind nog veel gevaren zal gaan worden kan er nog een ware tombola verwacht worden in het klassement.

Foto: Zeilteam Westeinder staat na zaterdag op de achtste plaats. Foto: www.kicksfotos.nl