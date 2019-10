Energie Hub Aalsmeer officieel geopend

Aalsmeer – 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Dat is natuurlijk hét moment om de Energy Hub Aalsmeer officieel te openen. Daarom kwamen alle deelnemende partijen aan de Energy Hub deze donderdag samen in Kindcentrum Triade.

Na de presentaties werden de aanwezigen verrast met een bijzondere en originele openingshandeling. Leerlingen van IKC Triade hadden onder leiding van filmmaker Evelyne Draaijer een film opgenomen over de Energy Hub. Alle deelnemende partijen vertelden daarin wat hun rol in het unieke energieproject is. Aan het einde van de film ontmoetten wethouder Wilma Alink vergezeld van een stroom blauw geklede kinderen en wethouder Robbert-Jan van Duijn met een stroom rood geklede kinderen elkaar. Met die ontmoeting tussen ‘koud’ en ‘warm’ werd de Energy Hub officieel geopend.

Voor de openingsfilm hebben leerlingen van Tirade interviews afgenomen.

Duurzame energievoorziening

De gemeente Aalmeer is initiatiefnemer van de Energy Hub. Infinitus Energy Solutions Group heeft in opdracht van de gemeente gekeken wat de meest duurzame energievoorziening voor de wijk Hornmeer zou zijn. Met de lokale partijen Kindcentrum Triade, Sportcentrum De Waterlelie, NLDC Datacenters en Fertiplant is gewerkt aan een gezamenlijke duurzaamheidsvisie en realisatie van de energie-uitwisseling. In de Energy Hub maken zij op een technisch slimme manier gebruik van elkaars warmte en koude. De nu gerealiseerde CO₂-reductie staat gelijk aan de CO₂-uitstoot van zo’n 74 huishoudens.

“Door samen te werken hebben jullie de top bereikt. Ik ben een gelukkig mens”, aldus wethouder Wilma Alink.

“Prachtig voorbeeld”

Wethouder Wilma Alink ziet de Energy Hub als een belangrijke stap in de duurzaamheidsambitie van de gemeente: “We willen in 2040 fossielonafhankelijk zijn. Een van de grote uitdagingen daarbij is om ervoor te zorgen dat woningen en bedrijven in Aalsmeer geen aardgas meer nodig hebben. Zoals hier de uitwisseling van energie plaatsvindt, is daar een prachtig voorbeeld van.”

Leerzaam project

Wethouder Robbert-Jan van Duijn is enthousiast dat Kindcentrum Triade zo’n belangrijke spil is in dit project: “Het is voor de kinderen niet alleen belangrijk dat hun school bijdraagt aan een duurzame toekomst, het hele project is natuurlijk ontzettend leerzaam voor ze. Het is geweldig dat ze nu al kennismaken met dit soort bijzondere technieken en samenwerking.”

De deelnemers aan Energie Hub Aalsmeer werden in het zonnetje gezet.

Voor de deelnemende partijen is het vanaf nu iedere dag de Dag van de duurzaamheid. Het zwembad bijvoorbeeld is sinds vijf weken geheel van het gas af. Ook IKC Triade en Fertiplant zijn volledig aangesloten op de warmte/koude uitwisselingsring van Energy Hub Aalsmeer.

De wethouders hopen dat nog meer bedrijven en andere partijen in de Hornmeer zich aansluiten bij de Energy Hub. Want nu deze geopend is, zijn extra aansluitingen op termijn mogelijk en kan er hopelijk nog meer energiebesparing plaatsvinden. Meer informatie over het project is te vinden op: www.energyhubaalsmeer.nl