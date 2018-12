Eindejaarsactie bij Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar hebben de Oude Veiling en de Bibliotheek een grondige metamorfose ondergaan. In september was daar de grote opening, waar veel bezoekers op af zijn gekomen. Om nog meer Aalsmeerders kennis te laten maken met de Oude Veiling, is de Bibliotheek gestart met een speciale eindejaarsactie.

Ben je nog geen lid, dan is nu hét moment om lid te worden. Nieuwe leden krijgen de eerste twee maanden gratis. Daarna kost een abonnement 4 euro per maand of 6 euro voor een boetevrije variant. Het abonnement is altijd maandelijks opzegbaar. Met je pas kun je onbeperkt lenen uit de enorme collectie van Bibliotheek Amstelland én krijg je toegang tot de online bibliotheek met meer dan 27.000 e-books. Bovendien kan nu een bibliotheekbezoek gecombineerd worden met een koffie en zelfgemaakte appeltaart door de cliënten van Ons Tweede Thuis.

Tot 18 jaar is een abonnement gratis. Lid worden kan in de bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl/actie. De actie loopt nog tot eind januari.