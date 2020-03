Eerste paal voor clubgebouw AVA

Aalsmeer – Het is echt waar, geen grap, woensdag 1 april vroeg in de ochtend wordt de eerste paal van het nieuwe clubgebouw van Atletiek Vereniging Aalsmeer bij de baan in de Sportlaan geslagen!

Normaal gesproken een reden voor een feestje met alle AVA-leden en betrokkenen, maar vanwege de corona situatie is dat natuurlijk nu niet mogelijk. Dus wordt het officiële, gezamenlijke moment verplaatst tot bijvoorbeeld wanneer de eerste muur overeind staat.

Na de eerste paal wordt in circa vier weken de fundering en de vloer van het clubgebouw aangebracht. Daarna moet de vereniging een paar weken wachten op aanvoer van bouwmaterialen en vinden er weinig tot geen bouwwerkzaamheden plaats. Vanaf week 25 (beginnend op maandag 15 juni) wordt in circa zeven weken het gebouw geplaatst. Zonder vertragingen, die vooral het coronavirus kan veroorzaken, hopen de leden van AVA het nieuwe clubgebouw medio september 2020 in gebruik te kunnen nemen.