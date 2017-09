Eerste Nijntje-bord bij Samen Een school

Aalsmeer – De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat veel kinderen weer met de fiets of lopend naar school gaan. Dat is zeker in het begin weer even wennen, voor de kinderen én voor alle andere weggebruikers. Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Om iedereen op de – na de vakantie – weer toenemende verkeersdrukte te wijzen, voeren Gemeente Aalsmeer, VVN en de Vervoerregio Amsterdam jaarlijks de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’.

Vanaf maandag 4 september hangen er op diverse locaties spandoeken die de weggebruikers er op attenderen dat de scholen weer zijn begonnen. De Gemeente werkt voortdurend aan verkeerveiligheid. Zo onthulde wethouder Robbert-Jan Van Duijn op 12 september samen met leerlingen van de ‘Samen Een School’ een van de nieuwe Nijntje borden bij de schoolzone.

Positieve uitwerking

Bij de scholen in Aalsmeer zijn in de zomervakantie, na een oproep van de gemeenteraad, schoolzoneborden van Nijntje geplaatst om extra aandacht te vragen voor de gebieden waar veel kinderen de route van en naar school fietsen en lopen. De aanwezigheid van een Dick Bruna-verkeersbord blijkt een positieve uitwerking te hebben op het rijgedrag van automobilisten. Bovendien zijn de borden herkenbaar voor zowel kinderen, als ook voor volwassen. Weggebruikers hebben de associatie van kinderen met Nijntje, waardoor zij vaak het rijgedrag automatisch aanpassen, omdat zij zich in een kinderrijke omgeving bevinden.