Duikinstructuur na ongeval in De Meerkamp overleden

Amstelland – In zwembad De Meerkamp in Amstelveen is zondagmorgen 16 oktober een duikinstructeur zwaargewond geraakt bij een ongeval. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Er zou een luchtfles/gasfles ontploft zijn. Na het incident is het zwembad ontruimd.

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts kwam per traumahelikopter ter plaatse.

De arbeidsinspectie en de Forensische Opsporing van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het incident.

Ook de explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) kwam ter plaatse. Het zwembad is de dag gesloten gebleven.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen