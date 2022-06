Dubbel succes Hertha in de zaal

Vinkeveren – Hertha zaalvoetbal heeft een bijzonder jaar achter de rug. Al jaren speelt Hertha Zaal 1 op een hoog niveau. Na een eerder kampioenschap en het winnnen van de beker aast de ploeg op verdere promotie en dat is dit jaar gelukt. Hertha zaal 1 is gepromoveerd vanuit de hoofdklasse naar de topklasse, het derde hoogste niveau in Nederland. Van de 22 gespeelde wedstrijden werden er maar lieft 16 gewonnen en 2 gelijk gespeeld. Kampioen UVV behaalde slechts 3 punten meer, maar het doelsaldo van Hertha was veelzeggend met 138 voor gescoorde doelpunten en 61 doelpunten tegen. Het minste van alle 12 teams is de hoofdklasse. Aanvoerder en keeper Nabil Bardan is bijzonder trots op zijn team. “Wij timmeren aan jaren aan de weg en spelen op een bijzonder hoog niveau. Hoogtepunt was natuurlijk het winnen van de beker een aantal jaren geleden. Jammer dat Corona het vorige seizoen roet in het eten gooide, maar dit jaar gingen we er volledig voor. Dit team verdient spelen in de topklasse. Ik ben zeer benieuwd hoe wij het volgend seizoen gaan doen. Wij spelen al jaren samen en zijn een hecht team van vrienden buiten het veld en opgeven doen wij nooit. Ik zou zeggen kom volgend jaar genieten van spectaculair voetbal van het hoogst spelende zaalvoetbal in de regio”.

Hertha 2

Ook Hertha zaalvoetbal 2 kende een uitstekend jaar. Pas een aantal jaren geleden gestart moesten de jonge spelers even wennen, maar dit jaar gingen ze helemaal los. Overtuigend werd Hertha kampioen in de derde klasse. 18 van de 22 wedstrijden werden gewonnen met ook een geweldig doelsaldo van 147 voor gescoorde doelpunten. Coach Nabil Bardan is zeer enthousiast over dit team. Ze hebben een geweldige team spirit en staan volgend jaar voor een mooie uitdaging in de tweede klasse. Dit team kan nog verder groeien, want ze zijn nog heel jong. Op de foto het kampioensteam van Hertha zaal 2