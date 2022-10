Diverse activiteiten tijdens ‘Nederland Leest’

Amstelland – ‘Nederland Leest’ is één van de grootste jaarlijkse nationale leescampagnes waar Bibliotheek Amstelland aan meedoet. Van 1 tot en met 30 november leest heel Nederland hetzelfde boek en gaat hierover met elkaar in gesprek. Het thema van Nederland Leest is dit jaar ‘Oud worden, jong blijven’. Bibliotheek Amstelland zet trouwe leden en bezoekers tijdens Nederland Leest in het zonnetje door ze het boek ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls cadeau te doen. Deelnemende scholen geven het boek van Nederland Leest Junior ‘de regels van drie’ van Marjolijn Hof cadeau aan leerlingen. Tijdens Nederland Leest worden ook diverse activiteiten georganiseerd in de bibliotheken in Amstelland.

Schrijversparade

Op zaterdag 5 november is een bezoekje aan de Bibliotheek Aalsmeer zeker de moeite waard, want die dag staat in het thema van de Schrijversparade. Het is een dag vol taal, poëzie, verhalen, workshops, interviews, muziek en poppenkast voor jong en oud. De schrijversparade is van 11.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Literair Café 102

Dinsdag 8 november vind een nieuwe editie van Literair Café 102 plaats, met Yvonne Keuls in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein waar ze een voorstelling geeft over haar boek ‘Mevrouw mijn moeder’. Meer informatie is te vinden op de website: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Tijdens de Schrijversparade in Bibliotheek Aalsmeer verzorgt Gerard Zelen de poppenkastvoorstelling ‘De Boekenwurm’.