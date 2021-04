Dierenarts Annemieke Calis steunt Kinderboerderij de Olievaar

Uithoorn – Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn wordt beheerd door vrijwilligers. Hun doelstelling is om hun enthousiasme voor ​dieren, natuur, milieu en duurzaamheid over te brengen op kinderen en volwassenen.​ Hierbij staat het welzijn van de dieren op de eerste plaats en houden zij zich aan de richtlijnen van een diervriendelijke kinderboerderij. Bij hen mogen alle dieren oud worden. Zij bieden een laagdrempelige (buurt) voorziening in Uithoorn waarbij een ieder kan genieten van deze bijzondere plek in het Libellebos en waar kinderen in een veilige omgeving leren omgaan met dieren en kunnen spelen in de speeltuin. Dierenarts Annemieke Calis uit Uithoorn vindt het belangrijk dat er dit soort voorzieningen zijn en behouden worden voor de toekomst en draagt hun doelstelling een warm hart toe.

Steun

Sinds enige jaren ondersteund de praktijk van Annemieke de kinderboerderij door de kosten van de veterinaire zorg voor de konijnen voor haar rekening te nemen. Op deze manier kan zij de kinderboerderij ondersteunen en zijn de konijnen verzekerd van medische zorg, vlak bij huis. Dit jaar heeft de kinderboerderij het zwaar, aangezien zij vanwege de coronamaatregelen nog geen enkele dag geopend zijn geweest voor bezoekers. De zorg voor de dieren gaat natuurlijk wel gewoon door. Een extra opsteker dus, dat ook dit jaar Dierenarts Annemieke Calis wederom de kinderboerderij.