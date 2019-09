Diefstal brommer van korte duur

Uithoorn – Op zaterdag 31 augustus rond kwart over zeven in de avond kreeg de politie een melding dat er een bromfiets was gestolen vanuit het Herman Gorterhof. Bewoners in de straat verklaarden twee jongens gezien te hebben, die zich enigszins verdacht gedroegen. Door een andere bewoner was ook een filmpje gemaakt waarop de twee te zien waren. Even later kreeg de politie telefonisch te horen dat de scooter rijdend was gezien bij de Schumanflat. Eenmaal ter plaatse werd de brommer niet aangetroffen. Wel even verderop in het Libellebos. Hier hebben de twee de scooter in alle haast achtergelaten met de motor nog draaiende. Er is door agenten met speurhonden gezocht naar de dieven, maar er zijn geen personen meer aangetroffen. De bromfiets kon om negen uur in de avond weer retour gegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.