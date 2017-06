Derek is de nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Derek Buikema is de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. De tienjarige leerling van de Jozefschool kreeg de meeste stemmen van de kinderen tijdens de verkiezingsdagen op 10 en 17 juni.

Er klonk een luid gejuich door de telefoon toen wethouder Gertjan van der Hoeven het goede nieuws aan Derek vertelde. “Ik had het niet verwacht maar ik ben erg blij dat ik de nieuwe kinderburgemeester word”, juichte hij.

Maandagochtend is Gertjan van der Hoeven Derek en zijn campagneteam persoonlijk gaan feliciteren op de Jozefschool. Hij bezocht de klas van Derek tijdens de gymles en de klasgenoten gaven de nieuwe kinderburgemeester spontaan een luid applaus.

Dit jaar hebben 404 kinderen gestemd. Een recordaantal; vorig jaar zijn er 242 stemmen uitgebracht. Na de telling van de stemmen heeft de wethouder alle zes kandidaten telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Vijf kinderen moest hij helaas teleurstellen, maar toen hij Derek belde klonken er oorverdovende vreugdekreten. Gertjan van der Hoeven: “We hebben een waardige opvolger voor Sophie gevonden. We merken dat de kinderburgemeester echt leeft onder de Aalsmeerse kinderen en dat is natuurlijk precies de bedoeling. We hadden dit jaar zes ijzersterke kandidaten maar de kinderen hebben uiteindelijk zelf voor Derek gekozen.”

Derek: “Ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik het geworden ben, hartstikke leuk. Ik ga erg mijn best doen, ik wil graag zoveel mogelijk in contact komen met andere kinderen en dan kunnen ze ook dingen aan mij vragen. Ik wil zelf graag meer rookvrije ruimtes bijvoorbeeld het schoolplein; ik wil graag dat kinderen meer betrokken worden als er dingen worden bedacht en ik ben zelf erg enthousiast over sport. Derek had als inspirerende slogan: “Samen bepalen wij de toekomst van Aalsmeer, Samen maken wij de toekomst van Aalsmeer.”

Op donderdag 29 juni tijdens ‘Bouw een bootje’ op het surfeiland in het kader van de Westeinder Water Week wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd door wethouder Gertjan van der Hoeven en krijgt hij de ambtsketen omgehangen. Sophie van Raaphorst wordt dan uitgezwaaid als kinderburgemeester.