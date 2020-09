De Bibliotheek op school De Fontein in Mijdrecht

Kiki Hagen, wethouder van onderwijs kwam speciaal naar De Fontein in Mijdrecht om het startschot te geven voor meer aandacht voor lezen. Samen met Sven uit groep 7, knipte ze een lintje door voor de vernieuwde schoolbibliotheek. Tevens ondertekenden de directeur van Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Eric de Haan en de mede-directeur van De Fontein, Albertine Minnigh het contract voor een langdurige samenwerking, onder de naam: de Bibliotheek op school. Onder het motto: ‘Meer lezen, beter in taal’, zet de Bibliotheek AVV expertise in voor meer leesmotivatie bij de leerlingen. Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op school op: www.bibliotheekavv.nl/speciaal-voor/onderwijs/bibliotheek-op-school

Op de foto: wethouder Kiki Hagen knipt samen met Sven uit groep 7 het lint door naar de nieuwe schoolbibliotheek.