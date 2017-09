Cultuurpunt: Kom, durf en schrijf je in

Aalsmeer – Op maandag 9 oktober start het nieuwe cursusseizoen van Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ. Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. Cursussen als ‘Ontdek je talent op een instrument’, musical en DJ zijn al echte all time favorites geworden.

Maar ieder cursusblok probeert het Cultuurpunt weer met vernieuwingen te komen. Zo zijn de cursussen ‘circus’, ‘groepsles gitaar’, ‘groepsles keyboard’, ‘graffiti’ en ‘kleutermuziek’ toegevoegd aan het aanbod dat van start gaat in de week van 9 oktober. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere op Solidoe de Stek, gymzaal De Rietpluim en op de zolder van het Cultuurpunt. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.

Gratis proefles tijdens open huis

Wil jij cultureel of creatief bezig zijn na schooltijd, maar weet je nog niet zo goed wat je precies wilt? Dan ben je op woensdagmiddag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij Cultuurpunt Aalsmeer in de Marktstraat 19a (boven de bibliotheek). Cultuurpunt Aalsmeer organiseert die middag een gratis open huis met verschillende leuke proeflessen!

Kom gezellig langs en doe mee met jongleren, keyboard- en gitaarspelen, DJ-en en meer! Wie weet is het iets voor jou en kun je nog aansluiten bij één van de korte cursussen! Dus wil jij jouw talent ontdekken? Kom, durf en schrijf je in!