Creativiteit in coronatijd

Amstelland – Maart 2020, corona trof ook de regio Amstelland. Een periode van thuiswerken, afstand houden en binnenblijven brak aan. De wereld lag stil. Maar ineens kwamen mensen in beweging. Oude hobby’s werden opgepakt, nieuwe hobby’s werden ontdekt. Maar ook de buurt en buurtbewoners werden belangrijker. Zo waren er in de eerste golf gymlessen en bingo waaraan je vanaf je balkon kon meedoen en werd er buiten muziek gemaakt. Thuis pakten mensen hun schildertalenten weer op, schreven het boek waarvoor ze al jaren plannen hadden of pakten een oude hobby als sieraden maken weer op. Mensen gingen maaltijden voor oudere buurtbewoners koken. Allemaal mooie, inspirerende en creatieve ontwikkelingen. De coronacrisis heeft bewoners meer met elkaar verbonden. Mensen kijken naar elkaar om, besteden meer aandacht aan elkaar. En inmiddels is er sprake van een tweede coronagolf.

Expositie inrichten

Participe Amstelland ziet al die mooie initiatieven langskomen en biedt waar nodig de helpende hand en stelt ruimte beschikbaar. Die verbinding met elkaar wil Participe levend houden en zichtbaar maken. Nu is er het plan om een expositie te gaan inrichten waarbij alle mooie, lieve en creatieve ideeën en initiatieven te bewonderen zullen zijn. Van bewoners wil Participe heel graag horen wat waardevol was in deze periode. Wat heeft u meegemaakt in deze tijd? Bent u aangenaam verrast door een mooi gebaar? Of heeft u zelf juist andere mensen blij gemaakt en wilt u anderen inspireren? Bent u blij geworden van uw schilderijen omdat u er nu de tijd voor heeft? Heeft u buurtbewoners (opnieuw) leren kennen?

Neem dan contact op zodat alles bij elkaar gebracht kan worden in een mooie expositie of tentoonstelling in de wijkcentra. Digitaal zal de expositie ook in beeld gebracht worden. Heeft u hulp nodig bij het in beeld brengen van uw verhaal of creatie, Paricipe wil graag helpen. Een verhaal insturen kan tot en met eind december, per mail naar: wijkcoach@participe.nu of per post naar: Participe Amstelland, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen, onder vermelding van creativiteit in corona. Afgeven in één van de wijkcentra, ter attentie van de wijkcoach is ook mogelijk, evenals bellen om het verhaal op te laten halen.

De expositie zal vanaf februari op verschillende locaties te bezichtigen zijn. Voor vragen kan contact opgenomen worden met wijkcoach Ghoesna Janmohamed via 06-10455444. Kijk voor meer informatie op de website www.participe-amstelland.nu/creatiefincorona. De medewerkers van Participe Amstelland zijn benieuwd naar alle creatieve, persoonlijke en unieke verhalen en creaties!

Foto: Amstelvener Piet Noorlander maakte afgelopen periode prachtige cartoons, waaronder een hele mooie over hulp aan elkaar tijdens de coronacrisis.