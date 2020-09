Corona-besmettingen dalende in Aalsmeer: 7

Aalsmeer – De wekelijkse cijfers rond corona zijn afgelopen dinsdag 1 september gepresenteerd. Afgelopen week zijn 3.597 mensen in Nederland positief getest op het virus, een stabilisering van gemiddeld 500 per dag, aldus het RIVM. Het aantal ziekenopnames is gedaald naar 57 (was 84) en er zijn minder sterfgevallen (24 tegen 32 vorige week). Ook het reproductiegetal (het overdrachtgetal qua bestemming) is dalende en ligt rond de één.

Toch vroegen zowel premier Mark Rutte als minister Hugo de Jong in de persconferentie om vol te houden en vast te houden aan de genomen maatregelen. Het virus is grillig. Het aantal besmettingen in hoofdstad Amsterdam is nog altijd hoog, in de omliggende gemeenten daarentegen is de daling ingezet.

Had Aalsmeer vorige week nog een forse toename naar 9 (was 4), deze week twee besmettingen minder: 7 totaal (22 op 100.000 inwoners). Ook het aantal besmettingen in Amstelveen is afgenomen, van 59 naar 53 deze week (57.8 op 100.000), in Haarlemmermeer een lichte daling, van 64 naar 63 deze week (40.4 op 100.000). In Uithoorn echter deze week 1 besmetting meer, van 9 naar 10 inwoners (33.9 op 100.000). Het gaat de goede kant op, maar blijf de maatregelen handhaven: 1,5 meter afstand, was vaker de handen, nies en hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoeken. Blijf bij verkoudheid of koorts thuis. Samen tegen corona!