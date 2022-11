Clubkampioenschappen bij ZSC Oceanus

Aalsmeer – Op zondag 27 november vond in zwembad De Waterlelie de afsluiting plaats van de jaarlijkse clubkampioenschappen van ZSC Oceanus. Aan de kampioenschappen namen maar liefst 84 zwemmers deel, afkomstig uit verschillende afdelingen van de zwemsportvereniging: wedstrijdzwemmen, aangepast zwemmen, recreanten en voor het eerst sinds enkele jaren ook weer masters. Het is niet overdreven om te stellen dat de clubkampioenschappen voor zowel zwemmers als bestuur en vrijwilligers het hoogtepunt vormen van het zwemseizoen. Na het eerste gedeelte op vrijdagavond, was er deze zondag nauwelijks nog plaats over langs de rand van het wedstrijdbad toen om twee uur in de middag de eerste zwemmers, de jongste junioren, op de startblokken klommen. Elke deelnemer deed zondag zijn uiterste best om een nieuw persoonlijk record te zwemmen en zo kans te maken op het clubkampioenschap.

En persoonlijke records kwamen er, in alle verschillende zwemdisciplines! Alle zwemmers, van jong tot niet meer zo jong, van wedstrijdzwemmer tot recreant, wilden in De Waterlelie, de thuisbasis van Oceanus, laten zien wat ze in hun mars hadden. De toeschouwers werden dan ook getrakteerd op spannende wedstrijden en het was hartverwarmend om te zien dat alle deelnemers, van de eerste tot de laatste, even hartstochtelijk werden aangemoedigd. De wedstrijdspanning zat er goed in, zeker bij de familieleden langs de rand van het bad, en de sfeer was uitstekend!

Na het spectaculaire sluitstuk van de middag, de estafette, werden in de kantine van De Waterlelie de uitslagen bekend gemaakt en de nieuwe clubkampioenen beloond. Als de clubkampioenschappen afgelopen deze zondag iets duidelijk gemaakt hebben, dan is het dat Oceanus beschikt over een ruime selectie aan uitstekende zwemmers en, minstens zo belangrijk, een goede sfeer. Ook zin gekregen om te zwemmen in clubverband? Kom gerust eens lang en train vrijblijvend een aantal keer mee. Koudwatervrees is nergens voor nodig, Oceanus is een warm bad. Informatie: www.KomZwemmenBijOceanus.nl.