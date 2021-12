Click & collect in veel winkels: koop ook online lokaal!

Aalsmeer – Na een gezellige Kerstshopping-zaterdag 18 december in het Centrum moesten de horeca, kappers en niet essentiële winkels hun deuren weer sluiten. Geen koopzondag en niet de gezelligheid in de zaak met klanten die nog een feestelijke outfit of een cadeautje komen kopen. Echter de meeste ondernemers zijn niet gesloten voor bestellingen. De tijd van ‘click & collect’, etalageshoppen, etaleren op social media, bezorgen en creatief zijn is weer aangebroken. Steun je lokale ondernemer door bij hen te blijven kopen. Er zijn veel mogelijkheden om dit te doen. Op www.aalsmeercentrum.nl is een overzicht te vinden met daarop de winkels die een webshop hebben. Regel het met je lokale winkelier, want zo vlak voor de kerstdagen lukt het alleen bij hen nog om alles op tijd in huis te krijgen.

Extra kerstprijs stickertjesactie

Afgelopen zaterdag werd er een extra prijs weggegeven namens de ondernemers uit Aalsmeer Centrum. Iedereen die een volle spaarkaart met stickertjes had ingeleverd kon meedoen met deze extra trekking. Uiteindelijk won Esther Piller uit Kudelstaart het kerstpakket met lekkere dingen.

Tot en met vrijdag 24 december worden nog stickertjes gegeven bij iedere bestede 10 euro bij één van de deelnemende ondernemers in het Centrum. Vraag erom bij je bestelling of aankoop. Volle spaarkaarten kunnen tot en met 31 december ingeleverd worden bij de ondernemers die aan de actie meedoen. Deze herken je door de poster op de deur, maar je kunt hier ook een overzicht vinden https://aalsmeercentrum.nl/win-shoptegoed-in-aalsmeer-centrum. De trekking van de shoptegoedbonnen van onder andere 250 euro vindt begin januari plaats. De kaarten die meededen met de extra kersttrekking doen uiteraard ook hieraan mee.

Kerststukjes en Charles Dickens

Wat was het gezellig druk afgelopen zaterdag in de winkelstraten in ‘het dorp’. Het dweilorkest Dorst uit Mij-drecht zorgde als Charles Dickensband voor veel vrolijkheid met hun kerstliedjes. Kleine cadeautjes werden uitgedeeld door kerstmeisjes en sommige winkeliers hadden buiten een tafel met leuke producten of kleding. Eetcafé De Zwarte Ruiter verkocht lekkere versnaperingen en een groot aantal kinderen kon blij gemaakt worden met een ‘knapzakje’ met daarin spulletjes voor het maken van een kerststukje. De ondernemers deelden deze uit, omdat het kerststukjes maken op het Molenplein helaas niet door kon gaan.

Mooiste etalage

Veel ondernemers hadden extra hun best gedaan om hun etalage in kerstsferen te steken. ‘Kerstmeisjes’ Fleur en Romana hebben ze beoordeeld en ze vonden de etalage van Bloembinderij Raymond de mooiste. De etalages van Slagerij Maarse, De Wereldwinkel, Boekhuis Aalsmeer en jipswinkeltje kwamen ook in hun top vijf.