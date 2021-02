Cheque van OSA voor Nepal Benefiet Aalsmeer

Aalsmeer – Onlangs heeft de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) een cheque uitgereikt aan de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Er is door de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer een bedrag van 1.340 euro ingezameld voor noodhulp. Dit bedrag kon verdubbeld worden door een bijdrage van de OSA.

Voorzitter Gerard Nijland overhandigde de cheque aan Luci Beumer-Persoon, voorzitter van de stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. De noodhulp is bestemd voor voedselpakketten, zeep en meer in strijd tegen het coronavirus in Nepal. Via hun lokale partner in Nepal en in overleg met de lokale regering aldaar zijn al veel families voorzien van een voedselpakket.

“We zijn blij met iedere euro die we voor noodhulp ontvangen. En met dit geld wordt veel goeds gedaan, want de families in de heuvels van Chepang hebben erg weinig te eten”, aldus Luci.

In het voorjaar mocht de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer ook al een bedrag ontvangen voor dit doel. Zo is er totaal nu in 2020 het maximale bedrag van 2.500 euro toegekend voor noodhulp. Meer weten over dit project? Kijk dan op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl

Informatie over stichting OSA en mogelijkheden om subsidie te krijgen voor een project is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl

Foto: OSA Voorzitter Gerard Nijland reikt cheque uit aan Luci Beumer-Persoon, voorzitter van stichting Nepal Benefiet Aalsmeer.