CDA vraagt aandacht voor openbare toiletten

Aalsmeer – Onlangs zijn er door de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de hoeveelheid en de status van openbare toiletten in Aalsmeer en Kudelstaart. Het blijkt uit onderzoeken dat 25% van de buikpatiënten thuisblijft omdat er niet genoeg openbare of opengestelde toiletten zijn. Daarom is aandacht voor dit onderwerp zeer noodzakelijk vindt Ines van der Boon, raadslid CDA.

Zelf is ze lotgenote en vindt het onverteerbaar dat mensen door een (chronische) ziekte in een isolement raken, terwijl een oplossing om de hoek ligt. Letterlijk en figuurlijk. “Maar niet alleen buikpatiënten hebben behoefte aan openbare toiletten, ook zwangere vrouwen, mensen met incontinentie of een stoma, diabetici, minder validen, ouderen, kinderen, toeristen en dagjesmensen willen weten waar ze een toilet kunnen vinden.”

App ‘Hoge Nood’

Er bestaat een mooie app met de naam ‘Hoge Nood’, gemaakt in samenwerking met diverse landelijke patiëntenverenigingen. “Ik heb onder andere gevraagd of het college bereid is om deze app te vullen met de juiste informatie en of er wellicht afspraken gemaakt kunnen worden met bedrijven of instanties om hun toiletten open te stellen”, licht Ines van der Boon toe. “We zullen de antwoorden van het college nog af moeten wachten, maar ik zie het positief in, want ook door de Tweede Kamer is een oproep gedaan om dit onderwerp op de kaart te zetten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik ben blij dat hiervoor nu meer aandacht komt.”

Foto: Ines van der Boon.