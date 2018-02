Campagnebus D66 vrijdag in Aalsmeer

Aalsmeer – D66 toert met politieke kopstukken in een grote campagnebus door het hele land in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op vrijdagochtend 23 februari aanstaande komt de campagnebus naar de Historische Tuin in Aalsmeer met aan boord Tweede Kamerleden en vele vrijwilligers.

Politiek Café

D66 maakt van de gelegenheid gebruik om een Politiek Café te organiseren rond het thema Nieuwe banen in de nieuwe economie. De Tweede Kamerleden, lokale politici en politiek geïnteresseerden gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe er gezamenlijk kansen voor nieuwe banen met duurzaam en innovatief ondernemen verzilverd kunnen worden. Iedereen is om 9.30 uur welkom op het Praamplein in het Centrum bij de in de Historische Tuin.

Meerijden?

Meerijden met de D66 campagnebus is overigens een absolute aanrader. Meer informatie over de gemeenten die worden aangedaan en hoe aan te melden is te vinden op https://aalsmeer.d66.nl/actueel.