Buurtbus lijn 126 viert 40 jarig bestaan

De Ronde Venen – Buurtbus lijn 526 bestaat 40 jaar! De vrijwilliger chauffeurs zijn onlangs gefêteerd op een dagje uit met de bus van Slingerland Tours naar FutureLand (2e Maasvlakte). Na een heerlijke lunch is er een rondvaart gemaakt die zeer indrukwekkend was. Ongelooflijk hoe het daar allemaal opgebouwd en geautomatiseerd is. Daarna was er gelegenheid meer te weten te komen in het Informatiecentrum en van een drankje te genieten op het terras; het was prachtig weer! Aan het eind van de middag teruggereden naar Breukelen alwaar allen van een heerlijk diner hebben genoten. Rond 21.00 uur was het gezelschap weer terug op de verzamelplek bij het zwembad. Een prachtige dag, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en Platimex. Voor 2 chauffeurs was dit het laatste Buurtbus-uitje omdat zij deze maand de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Eind april reed Henk Ceton zijn laatste rit en 21 mei Koos Boortman. Henk heeft er zo’n 15 jaar op zitten en Koos rond de 13 jaar. Koos is ook een paar jaar Dienstleider geweest als technische ondersteuner voor de chauffeurs tijdens de ritten. Beide heren zijn aan het eind van hun laatste rit in de bloemen gezet door leden van het bestuur en belangstellenden.