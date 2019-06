Buurtbarbecue in park de Groene Scheg

Uithoorn – Afgelopen week organiseerde Streetcornerwork, Videt en de wijkagent een buurtbarbecue in het park van de Groen Rode Scheg voor bewoners die aan het park wonen en jongeren uit de buurt. Het was een zeer geslaagde middag en avond waarbij veel jongeren hebben geholpen om de bewoners te voorzien van een heerlijke barbecue. Op deze dag kwam ook de burgemeester langs. Hij heeft mooie gesprekken gevoerd met bewoners en liet zich ook van zijn sportieve kant zien door basketbal te spelen met de jongeren op het vreedzame speelveld. Het was een gezellig en geslaagd samenzijn op een mooie zonnige dag. Bedankt Cafetaria Friends en Albert Heijn Zijdelwaard voor jullie sponsoring en het mede mogelijk maken van deze barbecue!