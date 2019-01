Bus glijdt berm in door gladheid

Kudelstaart – Op de Mijnsherenweg is dinsdag 22 januari rond vijf uur in de middag een bus van Connexxion door de gladheid naast de weg beland.

De bus met passagiers stond in de file vanwege een eerder ongeval. Toen de chauffeur weer kon gaan rijden en gas gaf, gleed de achterkant de berm in. De chaffeur en de passagiers zijn geschrokken, maar niet gewond.

Omdat de bus voor de helft midden op de weg stond, is de Mijnsherenweg enige tijd gestremd geweest. Een grote kraan heeft de bus uit de berm getrokken. De bus was niet beschadigd en is door medewerkers terug naar de garage gebracht.

Foto: Marco Carels