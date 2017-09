Burendag in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 23 september houdt de Open Hof Kerk, bijgestaan door de ‘Kliederkerk’ van de Doopsgezinde Gemeente, alweer voor de vierde keer burendag en het thema is: Kerkproeverij. Buiten op het plein voor de kerk zullen het springkussen en de ijskar weer klaar staan. De kinderen kunnen bij een vuurtje een broodje bakken of marshmallows roosteren, terwijl (groot)ouders ondertussen één van de mooie planten uitzoekt die te koop zijn. Binnen kan, onder leiding van Alma Piké en haar team, weer een creatief bloemstukje gemaakt worden dat ook op het thema is geïnspireerd. Ook ‘handlettering’ en het versieren van kaarsen en kussenslopen behoren tot de mogelijkheid. Verder kunnen bezoekers genieten van de kunsten van de goochelaar terwijl een kopje koffie gedronken wordt met iets lekkers erbij. De traktaties zijn oer-Hollands en er wordt ook lekkers uit Roemenië aangeboden.

En kijk vooral eens bij de boekenwinkel of krijg informatie bij de andere stands over onder andere de verschillende activiteiten binnen de Open Hof kerk voor de jeugd en de volwassenen. Activiteiten als films, lezingen, de Open Hof keuken, de band die deze kerk heeft met Roemenië en de verschillende gesprekskringen. Kom allemaal iets van de sfeer in de Open Hof kerk proeven! Adres is Ophelialaan (tegenover het Seringenpark) en de burendag is zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Diverse activiteiten bij Place2bieb

Op zaterdag 23 september wordt ook in en rondom Place2bieb in Kudelstaart de Nationale Burendag gevierd. Buurtbewoners Diane en Richard hebben samen met De Binding en Dock het initiatief genomen om deze dag te organiseren. In het jeugdcentrum in de voormalige bibliotheek in de Graaf Willemlaan komen diverse tieners en jongeren wekelijks bijeen voor verschillende activiteiten. Doel van de Burendag is om ook andere buurtbewoners eens uit te nodigen in de Place2bieb en jong en oud met elkaar te verbinden.

Van 11.00 tot 13.00 uur wordt een kookworkshop voor 12+ georganiseerd onder leiding van Diane en Richard. Van 13.00 tot 15.00 uur kan er geluncht worden door vrijwilligers en buurtgenoten. De hele dag, tussen 11.00 en 17.00 uur, vinden diverse activiteiten plaats. Zo staat klussen in en rondom Place2Bieb op het programma, graffiti kunst maken en onder andere het aanleggen van een (moes)tuin.

Voor al deze activiteiten zoekt de organisatie buurtbewoners die als vrijwilliger willen helpen. Aanmelden kan door te mailen naar place2bieb@gmail.com.