Brons voor Jordy Buskermolen op NK strandracen

Kudelstaart – Dit seizoen had strandracer Jordy Buskermolen drie wedstrijden aangestipt waarin hij zou willen excelleren. Maar op het EK werd hij geplaagd door kettingproblemen en in de klassieker Egmond-Pier-Egmond liet hij zich in de slotfase insluiten. De laatste kans op een mooie uitschieter benutte de renner uit Kudelstaart afgelopen zaterdag wél: derde op het NK aan de kust van Schouwen-Duiveland. “Deze winter miste ik steeds net het podium, mooi dat het juist nu wel is gelukt”, zei Jordy, die finishte achter het dit seizoen uitblinkende duo Ivar Slik en Rick van Breda, beiden net terug op het strand na een trainingsstage in Spanje.

De titelstrijd tussen de Brouwersdam en de Oosterscheldekering werd een afvalrace. Kort na de start bij Scharendijke hakte de zijwind het rennersveld al in mootjes. Vooraan klitte een groep van achttien man samen en daarvan bleven er na een kwart van de race nog maar zes over: Slik, Van Breda, Hoogerland, Buskermolen en diens ploeggenoten Zonneveld en Welling. Jordy Buskermolen: “Vervolgens reden Slik en zijn ploegmaat Van Breda bij ons weg, ze waren gewoon te sterk. Uit ons groepje moest Johnny Hoogerland lossen en streden we met drie man van Team Theo Schilder voor de derde plek. Eerst haakte Sybren Welling af en in de laatste kilometer kon ik wegrijden bij Thijs Zonneveld.” Ivar Slik werd na een uitputtende rit van 72 kilometer de nieuwe kampioen. Na hem volgden met tussenpozen Van Breda, Buskermolen, Zonneveld, Imming, en Van Zandbeek.

Doorstart

Voor Jordy Buskermolen zit het seizoen aan de kust er op. Hij maakt als lid van het ambitieuze Haagse verenigingsteam Trias meteen een doorstart naar de eerste nationale wegwedstrijden. Hij hoopt nog te kunnen profiteren van zijn in de strandraces opgebouwde conditie. Zaterdag 29 februari staat voor hem de klassieker Ster van Zwolle op het programma, gevolgd door een aantal topkoersen in Nederland en België. In de zomermaanden wil hij zich richten op de criteriums en later in het jaar hoopt hij te kunnen deelnemen aan een ronde in een exotisch land.

Wegwedstrijden

Dichter bij huis kunnen de wielerliefhebbers komende zondag 23 februari al kijken naar de eerste wegwedstrijden in de regio, de kampioenschappen van Uithoorn. De starttijden op sportpark De Randhoorn zijn: jeugdcategorieën 10.00 uur; nieuwelingen jongens en meisjes, junioren meisjes en vrouwen 11.30 uur, amateurs, junioren en eliterenners 13.00 uur. Bezoekers hebben vrij toegang. UWTC Uithoorn is organisator van het evenement.

Fotobijschrift:

Jordy Buskermolen (rechts) met naast hem zijn ploeggenoten Zonneveld en Welling tijdens het NK Strandracen in achtervolging op de koplopers Slik en Van Breda. De vierde man met witte helm is voormalig beroepsrenner Johnny Hoogerland. Foto: Team Theo Schilder.