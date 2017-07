Brandweer zet hoogwerker in bij redding papegaai

De Hoef – De Mijdrechtse brandweer heeft vrijdagavond de eigenaar van een prachtig en ook nog eens dure papegaai weer heel gelukkig gemaakt, door de ontsnapte papegaai met een hoogwerker van het dak van een woning in de Hoef te halen. Rond 19:15 uur belde de eigenaar van de Ara naar de brandweer en vertelde dat zijn vogel donderdagochtend was ontsnapt en dat hij gesignaleerd was op het dak van een woning aan de Westzijde in de Hoef. Zelf was hij al bezig geweest zijn vogel naar beneden te krijgen maar hij had een hoogwerker nodig. De brandweerlieden zagen er wel wat in en gingen richting de Hoef. De eigenaar ging zelf mee omhoog om zijn vogel te vangen. Met resultaat: ruim een half uur later zat de peperdure papegaai weer veilig in zijn kooi.