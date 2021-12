Brandje in container op Raadhuisplein

Aalsmeer – Zondag 5 december even over twee uur in de middag is er brand ontstaan in een ondergrondse container op het Raadhuisplein. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vermoedelijk is vuurwerk in de container gegooid.

Het was de verjaardag van Sinterklaas en ook brandweerlieden blijken best goed te kunnen rijmen: “Op het Raadhuisplein werd een brandlucht geroken. Onverlaten hadden een container in de brand gestoken.

We kwamen snel ter plaatse met een auto vol brandweerattributen en slangen. De manschappen vulden een rode slang om hem vervolgens in de container te hangen.

De brand was snel gedoofd en het sein ‘brand meester’ werd gegeven. Terug naar de kazerne om een gezellig avondje te beleven.”

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen