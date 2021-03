Bovenbouw komt terug op Aardbeienbrug

Aalsmeer – De bovenbouw van de Aardbeienbrug is inmiddels op een locatie aan de Uiterweg gerepareerd. Ook zijn enkele delen vervangen. De planning is dat de gerepareerde bovenbouw in de avond en nacht van woensdag 31 maart op donderdag 1 april tussen 21.00 uur en 05.00 uur wordt teruggeplaatst.

Het monteren gebeurt met een kraan op de weg. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de geldende avondklok. Tijdens deze werkzaamheden is de brug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

De aannemer heeft weer een pendelbus beschikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen er in geval van een calamiteit wel langs. Voor vragen kunnen bewoners terecht bij: de projectleiders Albert Mahangi via 06-57440105 of Ton Rohde via 06-57137455.