Boompjes Visserstraat: Wilt u ons recht komen zetten?

Aalsmeer – Mogen wij even de aandacht. Wij zijn twee boompjes en staan met nog enkele vrienden in het grasland tegenover de Meerbode in de Visserstraat. Wij groeien al groter, maar niet meer helemaal de goede kant op. Storm Eunice heeft ons in februari een forse duw gegeven en nu staan we scheef. We hebben een helpend handje nodig om weer naar de wolken te kunnen kijken.

Vorige week konden wij ons geluk niet op, er arriveerden een ploeg van De Meerlanden. Er werden struiken gesnoeid, onkruid weggehaald en het gras gemaaid. Maar helaas, wij zijn over het hoofd gezien. Na enige tijd vertrok de ploeg weer, zonder naar ons om te kijken. Helaas, maar wij geven niet op.

Wij hebben nu aan onze overburen gevraagd of wij in de krant een oproep mogen doen aan de Meerlanden of de Gemeente: Wilt u ons alstublieft recht komen zetten? En we zouden ook best wat ondersteuning willen met palen naast ons. Dan kunnen wij de volgende storm wel aan en wij beloven, als dank voor de hulp en de aandacht, grote en trotse bomen te zullen worden. Ons recht zetten kan 24 uur per dag, zeven dagen per week.