Bloemenmozaïek voor 5 jaar Amb8route

Kudelstaart – De Amb8route bestaat vijf jaar en ter gelegenheid van dit eerste lustrum is een kunstwerk van bloemen gemaakt. Het kleurige mozaïek wordt in het midden opgeluisterd met een grote gele ‘5’ en is gemaakt van tulpen, hyacinten en narcissen.

Vrijdagavond 12 april was de feestelijke onthulling door de acht deelnemers aan de Amb8route bij café Op de Hoek aan de Kudelstaartseweg. De Amb8route is een 18 kilometer lange fiets- of wandeltocht door Kudelstaart, De Kwakel en Bilderdam waarbij kennis gemaakt wordt met uiteenlopende vormen van ambacht.

Aan bod komen onder andere paling vissen, zeep maken, keramiek, bollenteelt en schilderen en tijdens de tocht door het mooie polderlandschap kan een tussenstop gemaakt worden bij theetuin (H)eerlijk bij de Tolhuissluis. Kijk voor informatie op de website van de amb8route of op facebook.

Het bloemenmozaïek gaan bezichtigen is een aanrader. Wacht niet te lang, de bloemen zijn zo uitgebloeid.

Foto: www.kicksfotos.nl