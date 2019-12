Bijzondere judoprestatie Aalsmeerse tweeling

Aalsmeer – Tien jaar geleden kwamen Anna en Maurits met hun moeder in de dojo bij Meerdanjudo met het verzoek om te mogen trainen. Bij andere clubsporten was het een probleem gebleken om broer en zus samen te laten sporten. Trainer Ron van Raaphorst echter hoefde daar geen seconde over na te denken. Natuurlijk waren beiden welkom om samen te judo-en.

Tot verbazing van de ouders bleken beide kinderen over het nodige talent te beschikken. Daar waar Maurits echt de wedstrijdjudoka was, gaf zus Anna de voorkeur aan de trainingen en examens op de club. Hoogtepunt was dat Maurits op 13-jarige leeftijd Noord-Hollands kampioen werd in zijn klasse. Zijn zus en hij haalden ondertussen ieder jaar een hogere band onder het toeziend oog van sensei Ron.

Tien jaar en veel bloed, zweet en tranen verder, kregen zij eindelijk groen licht van hun trainer voor de volgende stap. Zaterdag 30 november was het zover. Beiden (inmiddels 16 jaar) legden hun eerste dan-examen af voor de judobondcommissie in Beverwijk. Familie, vrienden en medejudoka’s van de Aalsmeerse judoschool Meerdanjudo waren aanwezig om de twee examenkandidaten mentaal te ondersteunen.

Ze begonnen met een lastig onderdeel: de nage go kata, waarbij de slaande tegenstander wordt afgeweerd en op de rug geworpen. Daarna moesten ze laten zien dat ze een arsenaal aan staande- en grondtechnieken beheersten. Naarmate het examen vorderde, keek de aanvankelijk strenge dan-examencommissie achter de tafel steeds meer ontspannen toe. Uiteindelijk zag men met genoegen hoe de jonge judoka’s hun technieken naar behoren uitvoerden. Met gejuich werd het eindoordeel door het publiek ontvangen: zowel Anna als Maurits waren geslaagd!

Sensei Ron was tevreden. Hij vertelde de aanwezigen dat de twee jongelingen hiervoor vanaf hun zesde jaar wekelijks getraind hebben en van plan zijn om zich nog verder te verbeteren. Judo is tenslotte een sport voor het leven, waarmee tot op hoge leeftijd extra dangraden kunnen worden gehaald.