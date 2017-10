Bijzonder jubileum bij Little Hobo’s

Aalsmeer – Ze hadden een jubileum te vieren. Dick Kuin en Leen Mulder van de Hobo String Band. Een paar dagen voor het optreden in café Joppe kwamen de twee er achter dat ze alweer 50 jaar met elkaar muziek maken. Leen had daarom afgelopen zaterdag 14 oktober een cadeautje voor Dick meegenomen, een kleine mondharmonica. Misschien wel om Dick er toe te zetten om net als zijn grote voorbeeld, Bob Dylan, naast gitaar en zang ook de mondharmonica te gaan bespelen.

Na deze korte onderbreking werd de muziek weer ingezet, want daar ging en gaat het om bij de Little Hobo’s: Op liedjes van toen, sommigen uit de tijd van de Hobo String Band, trakteren.

Mooie ballads en swingende countrypop wisselden elkaar af. Het gaf variatie en het vele aanwezige publiek kon dit wel waarderen. Waardering was er ook voor de niet heel gebruikelijke instrumenten. De viool en de lapsteel vulden elkaar prima aan, het drumstel was eigentijds en compact net als de elektrische contrabas en natuurlijk was er ook een hoofdrol voor de gitaar. Afwisselend was verder dat alle bandleden ook allemaal op (solo)zang van zich lieten horen.

De bandleden Dick Kuin, Leen Mulder, Piet van Leeuwen, Tristan Hupe en Jan Erik Hoeve kijken terug op een geslaagd tweede optreden met hun nieuwe band en, gezien de vrolijke en gezellige sfeer in Joppe, heeft het publiek ook genoten.

Voor fans: Er wacht alweer een volgend optreden. Op zondag 12 november in Amsterdam!