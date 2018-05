Aalsmeer – Woensdag 9 mei wordt de (bijna) jaarlijkse biertapwedstrijd in café Joppe weer georganiseerd. Vorig jaar kon deze wedstrijd niet doorgaan, omdat op die avond Ajax in de finale van de Europa league stond. Maar dit jaar gaat dit leuke biertap-evenement zeker door.

Iedereen die voor één keer in Joppe achter de bar een biertje wil tappen is van harte welkom. Er kunnen deze avond maximaal veertig mensen meedoen aan de biertapwedstrijd. Er zal een vakkundige jury aanwezig zijn die er goed op zal letten dat het Heineken biertje met zorg zal worden getapt en uit zal worden geserveerd.

Alle deelnemers zullen een leuk presentje krijgen en ook voor de beste drie deelnemers zijn er mooie prijzen. Deelname aan deze avond is helemaal gratis. Opgeven kan vanaf vandaag in Joppe achter de bar. Maar ook op de avond zelf is het nog mogelijk om je op te geven voor deze leuke avond. De biertapwedstrijd begint volgende week woensdag 9 mei rond 20.30 uur.

Jan van Schuppen