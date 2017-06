Bibliotheek gaat vaker open!

Aalsmeer De Bibliotheek Amstelland is continu bezig met het verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening en wil een organisatie zijn van grote toegevoegde waarde. Een verrijkende plek voor jong tot oud, om te ontspannen, te leren of verrast te worden. Een inspirerende plek ook met een groeiend aanbod van educatieve en culturele programma’s. Een toegankelijke plek met bovendien openingstijden die nog beter aansluiten op behoeften van klanten.

Introductie selfservice

De Bibliotheek Amstelland verruimt daarom de openingstijden vanaf 3 juli door selfservice-uren in te voeren in al haar vestigingen; Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn. Selfservice waarbij de klant zelfstandig gebruik kan maken van de bibliotheekfaciliteiten. Tijdens de selfservice-uren worden bezoekers welkom geheten door vrijwilligers. De vrijwilligers assisteren eventueel bij het gebruik van de apparatuur. Voor complexere vragen, informatie over het abonnement of advies over informatie en media, kan men na de selfservice-uren terecht. Er zijn dan professionele medewerkers van de bibliotheek aanwezig.

Even wennen

De grootste veranderingen vanaf 3 juli zijn dat alle vestigingen andere openingstijden krijgen, dat de bibliotheek in totaal 28 uur per week meer geopend is, iedere vestiging dagelijks selfservice uren kent en dat de openingsuren verschuiven van de late avond naar de ochtend. “Andere openingstijden met momenten waarop er geen professionele bibliotheekmedewerker aanwezig is, dat kan even wennen zijn. De vrijwilliger zal niet op alle vragen antwoord hebben. Ook voor ons is het spannend. De eerste tijd zal niet alles vlekkeloos verlopen, maar we hebben er vertrouwen in dat het goed uitpakt. Mochten bezoekers iets opmerken dat onze service kan verbeteren, dan horen we dat uiteraard graag”, licht Teamleider Publieke Dienstverlening Lizet van Zegveld de veranderingen toe.

“De Bibliotheek Amstelland werkt aan een toekomstbestendige bibliotheek. Lezen, leren, informeren, maar dan ingevuld op een manier die past bij deze tijd. Het is hard nodig om ons als Bibliotheek te blijven ontwikkelen, zodat we de rol voor de samenleving optimaal vervullen”, besluit zij. De nieuwe openingstijden zijn te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl