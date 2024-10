Beleef de Techniek Driedaagse! Bezoek de Open Avond!

Regio – Samen met uw kind een muurtje metselen? Een straatje leggen? Of liever een robot programmeren? Het kan tijdens de Open Avond van de Techniek Driedaagse op donderdagavond 10 oktober van 17 – 20.30 uur! Iedereen is welkom op dit grootse techniekfestijn in De Kwakel. Volg toffe technische workshops, maak kennis met jonge technici uit de buurt, ontdek inspirerende technische innovaties en… laat je onderdompelen in de veelzijdigheid van de techniek.

De Techniek Driedaagse is een jaarlijks terugkerend techniekfestijn. In drie dagen tijd brengen 4.000 leerlingen uit Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn een bezoek aan dit evenement. Hier ontvangen zij technische workshops onder leiding van lokale technici en vele vrijwilligers. Met andere woorden: hier bruist het van de techniek. Dat kunt u zelf ervaren tijdens de Open Avond op donderdag 10 oktober 2024.

Ouders, verzorgers, broers, zussen en andere belangstellenden zijn welkom om de veelzijdigheid van de techniek te beleven. Bovendien vertellen lokale technici over hun werkzaamheden en over het bedrijf waar ze actief zijn. Dé kans om samen met uw zoon of dochter de veelzijdige opleidingen- en banenkansen te verkennen. Zien we u daar?

De Open Avond van de Techniek Driedaagse vindt plaats bij Switch Datacenters aan de Mijnsherenweg 12 in De Kwakel. Aanmelden is niet nodig en de entree is gratis.

Alle info: www.technetamstelenvenen.nl

Foto aangeleverd