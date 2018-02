Popprijs 2018: ‘The Prelude’ in P60

Amstelveen/Aalsmeer – Ook in 2018 vindt de Popprijs Amstelland weer plaats. De afgelopen weken hebben bands zich in kunnen schrijven om deel te nemen aan de strijd voor de titel en een uitgebreid prijzenpakket. Op donderdag 15 februari zullen alle deelnemers van Popprijs Amstelland 2018 bekend gemaakt worden tijdens ‘The Prelude’ in P60 Amstelveen!

De Popprijs Amstelland wordt jaarlijks georganiseerd vanuit P60 en N201 Aalsmeer. De bandcompetitie biedt talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun talent te laten zien. De deelnemende bands maken hierbij kans op een prijzenpakket en – natuurlijk – de eeuwige roem.

Twee voorrondes

Tijdens The Prelude zullen de namen van de deelnemers bekend gemaakt worden die deel mogen nemen aan de twee voorrondes voorafgaand aan de grote finale. Deze bekendmaking zal vergezeld worden met optredens van het Aalsmeerse Total Seclusion (winnaar Popprijs Amstelland 2017), Charger en Two and a Half Girl.

Total Seclusion

Total Seclusion mocht vorig jaar de prijs al in ontvangst nemen (zie foto). Met invloeden uit de vroege jaren tachtig hardcore punk, moderne metal en een vleugje ‘insanity’ wist deze band vorig jaar de jury al te overtuigen van haar kunnen. Na de overwinning heeft de band dan ook zeker niet stil gezeten. Zo kwam ze met een videoclip voor ‘S.P.H (Colombian District Fever)’ en stonden deze muzikanten in het voorprogramma van The Real Danger in Patronaat.

Charger

Charger zorgt – naar eigen zeggen – bij elk optreden voor ‘metal up your asses’. Klinkt veelbelovend, zul je dan denken. Terecht, want de band is druk bezig met nieuw, eigen materiaal. Na hun herstart begin 2016 speelde de band onlangs in de N201 en The Waterhole en donderdag 15 februari is P60 aan de beurt!

To and a Half Girl

Two and a Half Girl is een opkomende metal/hardrock band uit Utrecht. De harde riffs in combinatie met poppy refreinen zorgen ervoor dat het publiek volledig bezweet en kapot naar huis gaat.

Donderdag 15 februari, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur in P60 Amstelveen. Kaarten kosten in de voorverkoop €5,- en aan de zaal op de avond zelf €7,-.