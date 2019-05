Bandjesavond met Prime Time en Hucksters

Aalsmeer – Onlangs werd bekend gemaakt dat Bandjesavond ‘oude stijl’ terugkomt in de straten in het Centrum. Op zaterdag 8 juni is de datum en inmiddels zijn alle locaties en nagenoeg alle artiesten en bands, die van zich gaan laten horen, bekend.

De Oude Veiling in de Marktstraat trakteert op de coverband Prime Time. Bij café Joppe in de Weteringstraat kan genoten worden van de jonge coverband Clueless en van de rockers van de Hucksters. N201 presenteert halverwege de Schoolstraat op diverse bands waaronder Tiam, No Pressure, The Gerts en The Black T’s. Door dan naar de Dorpsstraat waar Het Wapen van Aalsmeer een podium gaat bouwen voor Super Friday Music.

Op het Molenplein, Zijdstraat, verzorgt de Stichting Feestweek Aalsmeer de acts. Reken op een swingende Feestweek Exposure. Verder in de Zijdstraat, bij café de Praam, kan geluisterd en gedanst worden op swingende muziek van Indianah. De Jonge Heertjes gaat een feestje bouwen op het Raadhuisplein. De band/act is hier nog niet bekend.

De Bandjesavond begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht (00.00 uur). Uiteraard zijn op alle locaties hapjes en drankjes verkrijgbaar. Noteer 8 juni ‘dik’ in de agenda en kom naar dit ouderwets, gezellige buitenfeest!