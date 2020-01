Babbeltruc met bankpas mislukt!

Aalsmeer – Op dinsdag 7 januari rond kwart voor zes in de avond is een inwoner bijna slachtoffer geworden van een wel heel doortrapte babbeltruc. Bij een bewoner in de Gerberastraat werd aangebeld door een man met een breed postuur en geheel gekleed in het zwart, die zei bij de politie te werken. Hij vertelde een afspraak bij een andere bewoner even verderop te hebben, maar deze was nog niet thuis. De ‘agent’ vroeg of hij even naar het toilet mocht en wilde graag iets drinken.

De bewoner op leeftijd heeft de ’agent’ binnen gelaten. Enige tijd nadat de man weggegaan was, werd de bewoner gebeld door een ‘collega’ van de agent. Er was een aanhouding verricht en bij de dief was de bankpas van de bewoner aangetroffen. De ‘agent’ gaf aan hem direct door te verbinden naar de bank, zodat de pas geblokkeerd kon worden. Het doorverbinden verliep vlot en toen kreeg de bewoner gelukkig argwaan en heeft de verbinding verbroken.

Het was de nep-agent, die op bezoek was geweest, die zijn bankpas gestolen had. De bewoner heeft daarna direct contact opgenomen met de politie. De waarschuwing van de politie: Vraag altijd eerst om een legitimatie, ook als het iemand betreft van een overheidsinstelling of een ‘bekend’ bedrijf.

De betreffende ‘agent’ heeft een getint uiterlijk, had of heeft een stoppelbaard, een breed postuur en was geheel in het zwart gekleed.