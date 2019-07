Atletiek: Goud voor Nienke van Dok op NK junioren

Aalsmeer – Op de derde dag van het NK junioren 2019 in Alphen a/d Rijn was het Nienke van Dok die voor AV Aalsmeer het goud pakte op de 2000 meter steeplechase. Vooraf was Nienke de grote favoriet op dit loodzware en technisch lastige onderdeel.

De ranglijstaanvoerder met de 13e beste tijd ooit gelopen in Nederland was erop gebrand om een sterke race neer te zetten. Het raceplan was dat ze vanaf de start de wedstrijd hard zou maken en direct de kop zou nemen. De eerste twee ronden konden een aantal atletes Nienke nog op gepaste afstand volgen waarna ze haar hoge aanvangstempo de rest van de wedstrijd kon vervolgen en het gat met haar mede atleten alleen maar groter werd.

Uiteindelijke finishte Nienke in 7:24,35 minuten met 9 seconden voorsprong op de nummer twee, Eline Mast uit Purmerend. In dezelfde wedstrijd liep teamgenote Lotte Zethof naar een prima zesde plaats in een ruim persoonlijk record van 8:07,79 minuten. Op de eerste dag van het toernooi liep Nienke ook nog een 3000 meter waar ze als zevende finishte.

Foto: Erik Witpeerd (Nienke van Dok met startnummer 752).