AED ‘gestolen’ uit kast op Poldermeesterplein

Aalsmeer – Verbaasd of kwaad. Jos Molenaar, voorzitter van de Stichting Reanimatie Aalsmeer-Kudelstaart, weet niet precies hoe hij zijn gevoel moet omschrijven toen hij vorige week een telefoontje kreeg over de vondst van een AED. Een oplettende inwoner belde Jos met de mededeling dat hij een AED had gevonden in de slootkant in Aalsmeer-Oost.

Onderzoek wees uit dat het de buurt AED betrof die normaal gesproken in een afgesloten kast hangt op het Poldermeesterplein. Het vermoeden is dat vandalen de AED er voor de lol hebben uitgehaald en deze vervolgens na te hebben gelachen over deze grap, de AED richting de sloot hebben gegooid.

“Wat bezielt mensen om dit te doen?”, aldus de verbolgen Jos Molenaar. “Je zal maar hulp nodig hebben bij een hartstilstand. Wat als het het een bekende is? Hulpverleners worden gewaarschuwd via HartslagNu. Een deel wordt naar de patiënt gestuurd en enkelen krijgen de opdracht eerst een AED te gaan halen. Binnen de gemeente hebben we een dekkend netwerk van AED’s, zodat een hulpverlener in korte tijd over een AED kan beschikken. Als je dan de kast opent en er blijkt geen AED te hangen, dan duurt het zeker langer voordat er adequaat opgetreden kan worden. Zonder dramatisch te doen kan dat levens kosten!” Het is nog niet duidelijk of er schade is aan de AED of onderdelen daarvan.